Cowboy sotto le Stelle: country dance, musica e birra per ballare

Venerdì 12 luglio in piazza Berlinguer a Dovadola si svolge la serata del “Cowboy sotto le Stelle”, evento ideato e organizzato dai giovanissimi che dal mese di aprile scorso fanno parte del rinnovato Consiglio della Pro Loco di Dovadola.

Un evento dal sapore Western. che parte alle ore 19.00 con la cena agli stand allestiti in piazza Berliguer. A seguire alle ore 21.00 il gruppo Wild Angels, famoso per la passione delle loro esibizioni di country music coivolgono il pubblico in balli scatenati.

E poi per concludere dalle ore 23.00 musica con Jurimaru Dj alla console e voice Sandro Base.

Birra e cocktails per rinfrescare la serata.