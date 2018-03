Al Mercato Coperto un weekend a tutta birra e street food con il Craft Beer Festival

Il Mercato Coperto di Forlì ospiterà da venerdì a domenica il Craft Beer Festival: per tre giorni si incontreranno i birrifici romagnoli ed alcuni dal resto d’Italia, accompagnati da street food proposte dagli operatori del mercato, oltre ad alcuni classici portati in anteprima dal Finger Food Festival che si terrà ai primi di maggio. Ad allietare i partecipanti, anche una colonna sonora curata da Estragon, storico club bolognese, in diffusione su tutta l’area del Mercato. Saranno tre giorni di festa per gli amanti della birra, ma soprattutto l’occasione per avviare il progetto di Estragon e Fiera di Forlì per riqualificare, ravvivare e restituire alla collettività alcuni suggestivi angoli della città. L'appuntamento è patrocinato dall'amministrazione comunale.

Birrifici presenti

Birra Bellazzi

BiFOR - Birra Forlì

Birrificio Dr. Barbanera

Malti e Bassi BrewFamily

Mad Hoppers

Birrificio Vecchia Orsa

American Craft Beer

LZO - Birrificio Lorenzetto

Cibi presenti

Macellerie e Pescherie del Mercato

Hamburgheria Chianina

Olive Ascolane

Arrosticini Abruzzesi



ORARI

Venerdì: dalle ore 18 alle 24

Sabato: dalle ore 18 alle 24

Domenica: dalle ore 18 alle 23