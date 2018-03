Craft beer festival: tre giorni dedicati alle birre artigianali

Arriva a Forlì il festival che valorizza le eccellenze italiane e straniere delle birre artigianali. Un universo di nuovi gusti e profumi prenderà vita nella cornice del Mercato Coperto di Piazza Cavour che per due giorni si trasformerà in una grande vetrina per gli amanti del luppolo.

E' il CRAFT BEER FESTIVAL che si svolgerà per tre giorni, Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25 Marzo.

Il tutto sarà accompagnato da prelibate proposte gastronomiche preparate dagli operatori del mercato e da una selezione musicale a cura di Estragon.



Per tre giorni quindi si potranno gustare ottime birre artigianali italiane e straniere, accompagnati da ottima musica.



Un festival per gli amanti della birra e dello street food per palati fini che delizierà tutti i sensi.



Orari:

Venerdì 23 Marzo: dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 24 Marzo: dalle 18.00 alle 24.00

Domenica Marzo: dalle 18.00 alle 24.00



INGRESSO GRATUITO