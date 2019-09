Crisalide, performance di video-arte di Leoni e Mastrangelo

Sabato 14 settembre CRISALIDE FESTIVAL propone un ricco programma a Forlì negli spazi del Teatro Felix Guattarì (Ex Filanda Maiani).

Alle 18.00 Francesca Leoni e Davide Mastrangelo presentano una performance di videoarte dal titolo “Alzaia(S)”. Li accompagna nell’incontro che segue il critico Piero Deggiovanni. Alle 18.40 il dialogo tra Anete Colacioppo, direttrice dello storico Acker Stadt Palast di Berlino e l’attrice Catia Gatelli. Segue la compagnia Teatro Akropolis che presenta il video “Ludi”. L’intervento della compagnia genovese si chiude con un incontro che vede la partecipazione di Roberta Nicolai direttrice del festival romano “Teatri di Vetro”. La serata continua con il solo di danza “Waste movements” di Paola Bianchi. Alle 21.30 la filosofia torna al centro della scena con Sara Baranzoni e Paolo Vignola con una doppio intervento dal titolo “Arcipelaghi del presente”. Alle 22.15 la compagnia bolognese Ateliersi porta a Crisalide lo spettacolo di teatro “Soli“. Conclude la serata la lettura del poeta e scrittore Ivan Fantini.

L’ultima giornata del festival, domenica 15 settembre vede il secondo step della tavola rotonda “Ricerca di un linguaggio” e la fase conclusiva del “Corso per ragazze indipendenti”. Il festival si chiude con la conferenza/laboratorio “TESLA COIL - how to build”, nella quale Lorenzo Bazzocchi svela i segreti costruttivi delle stupefacenti macchine ideate dallo scienziato serbo-americano Nikola Tesla.