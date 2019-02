Musica e immagini si integrano in piena sinergia: Cristiano Calcagnile presenta St()ma

Il batterista e percussionista Cristiano Calcagnile presenta St()ma ad Area Sismica. L'appuntamento, in programma domenica alle 18, rientra nella rassegna "Musiche Extra-Ordinarie", realizzata con il sostegno di MIBACT, Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. St()ma è la soglia, l’interstizio tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, è luogo di passaggio e di metamorfosi. St()ma è il primo lavoro in solo di Cristiano Calcagnile: nato come suite musicale ed evolutosi in un lavoro in cui musica e immagini si integrano in piena sinergia.

La genesi di questo lavoro è di natura biografica: nasce infatti dall’esigenza di sublimare in un atto creativo dal potere catartico, una personale esperienza di perdita. È un progetto sul tema della trasformazione. Cristiano Calcagnile è un musicista dal percorso già luminoso, iniziato fin dagli studi, entrando a far parte appena ventenne della prestigiosa classe di percussioni di David Searcy, Mike Queen e Jonathan Scully. Alterna il repertorio contemporaneo alle forme di improvvisazione e jazzistiche. Ha suonato e realizzato incisioni con Anthony Braxton, Tristan Honsinger, Rova Saxophone Quartet, William Parker, Massimo Pupillo e Zu (W/Mats Gustaffson), Damo Suzuky, Ernst Reijseger, Mark Feldman, Buch Morris, Steve Piccolo, Giorgio Gaslini e molti altri.

Fa parte della formazione di Rob Mazurek “Immortal Birds Bright Wings”, il cui battesimo si è svolto al Forlì Open Music del 2017. Ingresso 10 euro.