Croce Rossa, teatro civile al Diego Fabbri con "Il muro"

Finalmente arriva a Forlì – Sabato 12 Maggio, alle ore 21.00, presso il Teatro Diego Fabbri, il nuovo spettacolo di Teatro Civile di Marco Cortesi e Mara Moschini: DIE MAUER – IL MURO, in scena da pochi mesi.

Il Comitato di Forlì della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il Comune di Forlì, è orgoglioso di aver promosso questa serata, in cui si potrà affrontare anche il delicato tema dei diritti umani.

DIE MAUER – IL MURO è la storia di un Muro e di chi decise di sfidarlo in nome della libertà.

Il Muro di Berlino è stata la barriera più invalicabile e letale che l’essere umano abbia mai conosciuto, in grado di tenere divisa una grande città, per ben 28 anni, e di provocare la morte di oltre 1200 persone.

Attraverso reali testimonianze frutto di un’inchiesta giornalistica condotta sul campo dai forlivesissimi Marco Cortesi e Mara Moschini, lo spettacolo DIE MAUER – IL MURO porterà in scena indimenticabili storie vere di determinazione, coraggio e fede, nel nome della libertà e del rispetto dei diritti umani.

Quella del Muro di Berlino è una storia che parla di barriere e di diritti umani violati, ma allo stesso tempo parla anche del destino di migliaia di persone che decisero di scavalcare una barriera ingiusta e ignobili per conquistare il diritto di essere semplicemente “liberi”.

Marco e Mara, con la capacità di narrazione che li caratterizza, racconteranno la storia di chi ha deciso di sfidare il MURO e di chi è riuscito a sconfiggerlo.

Per il Comitato di Forlì della Croce Rossa Italiana si tratta della terza collaborazione con Marco Cortesi e Mara Moschini, e sicuramente non sarà l’ultima, in quanto ogni loro spettacolo è l’occasione per affrontare temi non facili come il Diritto Internazionale Umanitario (con “La Scelta” e con “Rwanda”) ed i Diritti Umani, che in questo nuovo spettacolo vengono affrontati in modo estremamente efficace.

A fianco del Comitato di Forlì della Croce Rossa Italiana in questa iniziativa c’è il Comune di Forlì, che parimenti crede nei temi del nuovo spettacolo di Marco Cortesi e Mara Moschini, che affrontano anche la più ampia questione del “Novecento”.

L’incasso della serata verrà destinato ad attività svolte dal Comitato di Forlì della Croce Rossa Italiana sul territorio a favore della parte più vulnerabile della popolazione: nello specifico alla fornitura di materiale scolastico per ragazzi appartenenti a famiglie bisognose seguite in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Forlì.

Il biglietto costa solo 10 Euro e può essere acquistato in prevendita presso gli Uffici di Forlì di Croce Rossa Italiana, in Viale Roma n. 26, ai seguenti orari: - dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 12,00; - il martedì e mercoledì dalle 20,00 alle 22,00.

Gran parte dei biglietti è già stata venduta; per questo consigliamo a chi volesse assicurarsi un posto per lo spettacolo di recarsi quanto prima presso i punti di prevendita.

Per informazioni telefonare allo 0543-62122 (dalle 10.00 alle 12.00) oppure inviare mail a ilmuro@criforli.it