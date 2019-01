"Cuore di Mamma" porta sul palco gli orrori della Saponificatrice di Correggio

La Compagnia Teatro delle Forchette porta in scena Cuore di Mamma, testo e regia Massimiliano Bolcioni, al Teatro Comunale di Dovadola il 9 febbraio alle 21.00.

Un orrore preludio a un altro orrore. Esattamente poco prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, Leonarda Cianciulli meglio nota come "La Saponificatrice di Correggio" inizia la sua catena di delitti anticipando nell'uccidere la nefanda programmazione nazista di sterminio, e quasi come una copia in miniatura di tutta una ideologia porta avanti la sua storia di orrori e saponette nella speranza che i suoi delitti possano evitare la guerra in procinto di esplodere. Una lucida follia singola, che diviene premonizione di una follia sociale destinata a incidere un solco profondo nella Storia recente.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro.