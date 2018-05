Custodire la pace: passione per l'uomo, passione per il mondo

Nuove forme di partecipazione sociale e politica essendo costruttori di pace, partendo dalla famiglia, dal lavoro, dai luoghi che frequentiamo...questo e tanto altro per poter costruire e custodire un modo per vivere nel mondo nell'incontro con Ernesto Oliviero, in programma venerdì 25 maggio dalle 18 alle 19:30 in sala Melozzo, in piazza Melozzo da Forlì numero 7.