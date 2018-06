"Da Caruso a Iskra", un viagio nell'anima a Tredozio

"Da Caruso a Iskra, un viaggio nell’anima", è il concerto di Iskra Menarini cheattraversa, il suo mondo musicale, legato ai ricordi del soul, della musica etnica, del pop, dell’elettronica, fino alla lirica per arrivare poi al mondo di Lucio Dalla ai i suoi brani le sue storie raccontate.



Nel suo concerto Iskra, racconta come è iniziata la sua lunga collaborazione di 24 anni, con Lucio che l’ha sempre messa in luce facendola cantare come solista in tutto il mondo e nei suoi concerti, nell’opera Tosca Amore Disperato e al San Remo di Bonolis (2009) con il bellissimo brano Quasi Amore, nei tanti video (Ciao, Attenti al lupo, Lunedi, etc.).



Dopo la triste scomparsa e mancanza di Lucio, Iskra ha ripreso la sua storia musicale come solista. Nel suo concerto ci sono le canzoni interpretate con la sua intensa e straordinaria vocalità, le dediche e le letture di alcuni testi, ricordo di episodi anche divertenti di Lucio, le collaborazioni con Morandi e tanti altri artisti.

Iskra reinterpreta in chiave personale i brani che Lucio amava come brani contaminati dal jazz, o una preghiera per lui.



Si alternano alcuni dei grandi successi di Dalla e le canzoni del repertorio di Iskra da lei composti o ripresi da classici che lei ama contenuti nel suo nuovo album di prossima uscita “HAI CAPOVOLTO IL MIO DESTINO" lanciato dal singolo e video omonimo realizzato a sostegno di ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo).



Accanto ad Iskra ci sarà una banda composta dai seguenti musicisti:

Stefano Fucili (chitarra acustica e voce) cantautore prodotto da Lucio Dalla

Carlo Simonari (tastiere, fisa e cori)

Tommaso Baldini (chitarre )

Roberto Panaroni (basso)

Tommy Graziani (batteria) figlio di Ivan Graziani