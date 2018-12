Da Mariangela Melato a Proietti, il grande Teatro italiano immortalato da Tommaso Le Pera

Proseguono, giovedì 10 gennaio alle ore 18, gli “Incontri” pomeridiani al Ridotto del Teatro Diego Fabbri con un appuntamento speciale per gli appassionati di teatro e fotografia. La Manfredi Edizioni presenta infatti Il grande Teatro italiano nelle fotografie di Tommaso Le Pera. Ne discuteranno lo stesso Le Pera, “il fotografo del teatro italiano” per eccellenza e Maria Paola Poponi della Manfredi Edizioni. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Tommaso Le Pera nasce a Sersale (CZ) e si trasferisce a Roma all’età di 20 anni, dove attualmente vive e lavora. Dopo una prima esperienza nei campi cinematografico e televisivo, abbandona entrambi per dedicarsi unicamente a quella che è la sua passione: il teatro di prosa. Usando fotografare durante lo spettacolo, senza interrompere il corso naturale della recita, inventa e propone la tecnica della fotografia dinamica e in movimento che è la sua carta vincente. Fotografo ufficiale del Festival di Spoleto e di Benevento, ma anche di altre rassegne storiche come Taormina, Siracusa, Todi, Asti, con più di 4.000 spettacoli fotografati, detiene ormai il più vasto archivio mondiale di spettacoli e di gente di teatro. Ha immortalato tutti i più grandi attori italiani e, a livello editoriale, oltre che con riviste del settore, collabora regolarmente con le maggiori testate giornalistiche.

Tanto ha pubblicato Tommaso nel corso della sua carriera, ma ancor più oggi che la passione condivisa per la “più umana delle Arti”, come definisce il Teatro Dacia Maraini, ha fatto nascere il Progetto ArtSipario – leggi il Palcoscenico con la Casa Editrice Manfredi Edizioni.

Da anni nel settore delle edizioni d’arte moderna e contemporanea, dal 2015 la Manfredi inizia anche a collaborare con Tommaso Le Pera per la realizzazione e stampa di libri dedicati ai grandi nomi del Palcoscenico, per l’appunto; consapevoli entrambi, Editore e Fotografo, che nulla resta dopo uno spettacolo se non le fotografie di scena e la loro memoria in un libro.

E così da Mariangela Melato, Gabriele Lavia, Antonio Calenda, Gigi Proietti e Tato Russo, un excursus di nomi che hanno fatto la storia del teatro italiano, tra numerose e famose pièce che si disvelano tra pagine e immagini al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì, diventato per l’occasione “palcoscenico perfetto” per le preziose foto di Tommaso Le Pera.