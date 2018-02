"Da migrante a cittadino. Il contributo dei migranti al futuro dell'Italia" è il nuovo incontro organizzato dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro, l'associazione Forlì Città Aperta, e Nuova Civiltà delle macchine.

Stiamo vivendo una fase, che si sta prolungando nel tempo, in cui continuiamo a trattare l’immigrazione come fenomeno emergenziale, momentaneo, da gestire con provvedimenti di carattere episodico (ma sempre ostacolando un regolare ingresso per lavoro), o come una minaccia alla sicurezza. Come passare ad un approccio che faccia i conti con un fenomeno strutturale con cui l’intera Europa dovrà convivere a lungo e che va governato progettando e attuando processi di integrazione?

Saluto introduttivo di Davide Drei - Sindaco di Forlì

Il programma

Intervengono

prof. Fabio Berti - professore associato di Sociologia - Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive - Università di Siena

“Immigrazione(i), il volto dell'Italia che cambia: luci e ombre.”

Monsignor Giancarlo Perego - vescovo di Ferrara-Comacchio (ex Direttore Generale di Migrantes) “Dalla accoglienza alla cittadinanza.”

Coordina: Alessandro Martelli – Ricercatore - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia - Università di Bologna