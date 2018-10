Si terrà sabato 20 ottobre alle ore 16:30 a Bertinoro nella Sala del Popolo della Residenza Municipale il quinto appuntamento del ciclo di conversazioni “La Grande Guerra e la sua eredità”, promosso dall’Accademia dei Benigni di Bertinoro, dall’Accademia Artusiana di Forlimpopoli, dall’Accademia degli Imperfetti di Meldola e dall’Istituto storico per la Resistenza e l’età Contemporanea di Forlì-Cesena.

Relatore sarà Claudio Casadio, direttore della Pinacoteca Comunale di Faenza, che nella sua conversazione dal titolo Dagli artisti al fronte alla memoria dei caduti racconterà il complesso rapporto che lega l’evento bellico alle arti figurative. Dopo una rapida disamina del quadro nazionale, la conversazione si focalizzerà sul nostro territorio, prendendo in esame le opere del cesenate Gino Baribieri e dei faentini Francesco Nonni, Giannetto Malmerendi e Domenico Rambelli. Proprio quest’ultimo, autore di celebri sculture monumentali, come quelle in onore di Alfredo Oriani a Faenza e di Francesco Baracca a Lugo, aveva pensato e progettato per Bertinoro un’opera legata alla Grande Guerra, che la conversazione permetterà di riscoprire in tutta la sua importanza.