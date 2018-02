"Dai quartieri eterni", Fabrizio Pasi presenta il nuovo romanzo

Mercoledì alle 17 al Centro studi di Ape Confedilizia, saletta avv Veruska Bersani, in via Giorgina Saffi n°5 a Forlì sarà presentato il romanzo storico "Dai quartieri eterni", di Fabrizio Pasi. Molti i motivi e gli spunti di riflessione del libro: Impero Romano e Medioevo, Chiesa e potere politico, fede e violenza, l'unità dei popoli europei in un solo stato e vari altri, per una vicenda che si snoda tra il 771 e il 772, in uno dei momenti più difficili e cupi dell'Europa, ma a pochi anni dalla cosiddetta "Rinascenza carolingia". La missione di Lorenzo, conte franco, e dei suoi due amici è infatti recuperare i simboli del potere imperiale romano per legittimare quello del loro re, Carlo. Tenteranno di impedirlo i Longobardi, un vassallo franco traditore e molti altri personaggi, in una narrazione movimentata ma molto scorrevole. L'autore (Faenza, 1971) ha pubblicato le poesie Negli occhi dell'alba, 2009; i romanzi gialli Nero di Bologna, 2009; La casa in riva al fiume che non c'è, 2010, Ed. Ponte Vecchio, Cesena; Faenza profonda, 2012; La ragazza nascosta, 2013, Ed. Edit Faenza; il romanzo storico Costantinopoli - L'orizzonte del sogno, 2015, Ed. Ponte Vecchio, Cesena.