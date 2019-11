Dal Brasile arriva la stupenda voce di Ivete De Souza

Sabato 30 novembre, ore 22.00, l'Ottantadue Music Club di Forlì ospita in concerto la grande voce di Ivete De Souza. L'artista brasiliana è accompagnata da Maurizio Degasperi al piano, Giuseppe Zanca al basso e Gianluca Nanni alla batteria.

È arrivata a San Paolo nel 1988, iniziando la sua carriera in una serata fortunata, quando Ivete sostituì una cantante in un bar. Il chitarrista Paulinho Parana l’ha incoraggiata a studiare teoria, chitarra classica e pianoforte.

All’inizio degli anni 90, dopo aver cantato nel famoso teatro Plataforma 1- Sao Paulo , ha iniziato vari spettacoli di musica Jazz e di Bossa Nova.

Nel 1994 inizia la sua prima esperienza internazionale cantando quattro mesi negli Emirati Arabi a Muscate; sei mesi in Giappone a Shirahama, Nagoya, Kobe e Osaka. Nel 1996 registra la sua prima canzone “Visoes", dall’album del "1° festival di musica inedita brasileira della banca Banespa" dove è stata premiata come migliore voce.