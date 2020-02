Dal corso al concorso: così il fumetto promuove la donazione di sangue

Arriva il corso gratuito di fumetto “PerCorso di Fumetto”, organizzato dall'Avis Comunale di Forlì e dalla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", della durata di 20 ore, che si svolge presso i locali della Fabbrica della Candele tutti i lunedì e giovedì dalle 16 alle 18 dal 2 marzo al 2 aprile. Tutti gli iscritti possono anche partecipare al Concorso di Fumetto a Premi. Sei grandi autori professionisti faranno da docenti nelle lezioni, aiutando tutti i corsisti nel migliorarsi e adeguarsi per la partecipazione del Concorso di Fumetto a Premi. Quindi nomi di artisti noti nel modo fumettistico come Davide Fabbri, Onofrio Catacchio, Davide Reviati, Marco Verni, Guglielmo Signora, Maurizio Geminiani, tutti esperti e validi fumettisti, forlivesi e no. Scadenza per le iscrizioni entro il 29 febbraio.

Pronto anche il Concorso gratuito di Fumetto a Premi dal titolo "Donare è anche Ricevere - Il sangue essenza di vita", rivolto agli studenti delle Quarte e Quinte degli Istituti Superiori di Forlì, oltre a tutti gli iscritti del Corso di Fumetto, volto a migliorare e soprattutto a stimolare una più profonda comprensione dell’universo della donazione e solidarietà. L'Avis Forlì e la Fumettoteca Regionale invitano tutti gli interessati a partecipare, la conoscenza e promozione della donazione di sangue attraverso l’affascinante grafica della Nona Arte, il fumetto, è l’obiettivo del Concorso, una proposta che vuole mettere a frutto la creatività e la fantasia dei giovani, per dar loro una occasione di tradurre in fumetti la propria percezione del concetto di donare sangue. Due tavole, una storiella breve, è la richiesta dal Bando, con l'invio dei fumetti si partecipa ad una mostra, un riconoscimento e, i primi giudicati vincita in denaro. Col titolo “Donare è anche Ricevere” e sottotitolo, "Il sangue essenza di vita”, prende avvio questo innovativo progetto, per l'Avis forlivese, al quale tutti i giovani interessati possono aderire, senza alcun costo, e piazzandosi fra i primi poter vincere anche dei montepremi. Il Bando di Partecipazione per il Concorso, con scadenza 30 aprile, è scaricabile del sito dell'Avis Forlì http://www.avisforli.it/archivio-eventi/2020/concorso-di-fumetto--“donare-è-anche-ricevere”

Scopo e tema del Concorso è la creazione di un elaborato fumettistico allineato alla conoscenza/promozione della donazione di sangue, con la certezza che il lavoro basato sull’immagine abbia in sé la capacità di emozionare e veicolare innovative riflessioni su questo gesto di grande valenza sociale. Il fumetto è un grande mezzo di comunicazione, è un linguaggio aperto e fruibile per tanti ambiti e situazioni, le parole e le immagini fumettistiche sono in grado di trasformare una storia della Nona Arte capace di trasmettere valori e concetti sociali. Leggere le storie a fumetti permettono anche di provare intense emozioni e sensazioni capaci di emozionare ed attivare i lettori nella partecipazione delle giustizie sociali; la letteratura disegnata è in grado di avere anche questo potere. La donazione di sangue è un gesto che porta in sé il principio di un atteggiamento spontaneo che risponde a una identità di interessi e sentimenti, pertanto è anche un gesto in grado di attivare un processo emozionale, ancor prima che fisico, che avvicina le persone ad un senso più autentico di partecipazione e condivisione della Comunità d'appartenenza. Donare una parte di sé stessi per aiutare il prossimo è la forma più alta di empatia che si possa raggiungere, azione in grado di offrire una maggiore consapevolezza di noi stessi e del valore che possono avere le nostre azioni. Tutto questo è racchiudibile nella semplice quanto efficace affermazione che “donare è anche ricevere”. I partecipanti sono quindi chiamati ad esprimere attraverso il loro elaborato fumettistico l’essenza più ampia di questo concetto e nella creazione artistica ogni argomento è lecito.