Uno speciale della rivista "Graphie" sul Patrimonio DemoEtnoAntropologico e Immateriale in Romagna

Il Patrimonio Culturale non è costituito soltanto da reperti archeologici, opere d’arte o monumenti, ma anche da quello che più rappresenta la quotidianità di una comunità negli aspetti “minori”, ossia da oggetti e tradizioni popolari che vanno sotto il nome di Patrimonio demoetnoantropologico e immateriale.

Concepita da un'idea di Marco Musmeci (Responsabile DEA per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), la rivista di Arte e Letteratura "Graphie" ha dedicato uno “speciale” nel quale vengono presentate le attività che la Soprintendenza quotidianamente nel proprio territorio di competenza (che comprende la quasi totalità della Romagna) per la sua conoscenza, la tutela e la conservazione.

Con la collaborazione della Prefettura di Forlì-Cesena - UTG e cogliendo lo spunto dalla tradizionale Fiera di Santa Caterina, lunedì 25 novembre alle ore 16 presso la sede prefettizia forlivese di piazza Ordelaffi 2, verrà presentata al pubblico questa pubblicazione, con gli interventi dell’editore Marisa Zattini e degli autori del personale della Soprintendenza di Ravenna, Marco Musmeci, Federica Cavani, Francesca Meneghetti, Romina Pirraglia e degli Ispettori onorari Mario Turci, Davide Gnola, Marino Mengozzi e con Giorgio Rossi ed Enzo Alfatti.

Il convegno si terrà nella sala delle riunioni significativamente decorata dal pannello della Provincia di Forlì dipinto da Gianna Nardi Spada e che presenta tutta una serie di simboli identitari. Considerata la limitatezza degli spazi saranno ammesse solo le prime 30 persone, che dopo la registrazione verranno accompagnate nella sala. L’iniziativa, che rientra nel piano di valorizzazione 2019 del Ministero per i Beni e le Attività Cultura e il Turismo, è a ingresso gratuito.

Ai partecipanti sarà data una copia in omaggio della rivista "Graphie".

