"Dalla guerra alla pace": tre anni dopo, torna lo spettacolo sul Piave

Nel 2015, in occasione del 24 maggio, la data del Piave, data storica per celebrare e ricordare i cent’anni dall’ingresso italiano nella Prima guerra mondiale, i Consigli comunali delle Ragazze e dei Ragazzi di Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Modigliana, misero in piedi uno spettacolo teatrale assolutamente originale, diretto da Francesca Fantini, basato sulle testimonianze raccolte negli archivi storici comunali, nelle biblioteche di paese, nei libri e nelle interviste agli anziani e agli storici.

Nell'ambito del filone Memoria scelto dai CCR e proposto all'interno del progetto regionale Concittadini dell'assemblea legislativa, questi ragazze e ragazzi giovani consiglieri dei loro territori furono capaci di portare in scena la storia degli ultimi 100 anni, ricordando la grande guerra, poi la seconda guerra mondiale e infine arrivando a toccare una guerra dei nostri giorni appena passati, la guerra in Bosnia. Parlare delle guerre per far capire attraverso le parole di chi quelle guerre le ha vissute quanto sia importante la pace e la solidarietà tra i popoli. Lo spettacolo teatrale fu patrocinato anche da Amnesty International.

A distanza di 3 anni dallo spettacolo teatrale per ricordare i cento anni dalla fine della Grande guerra, il nuovo CCR di Forlimpopoli rinnovato in parte con nuove energie e consiglieri, ne propone la proiezione integrandolo con altri progetti dal vivo sempre sul tema della pace condotti a scuola e in consiglio comunale.

La serata sarà interamente condotta e presentata dai consiglieri comunali, chi in veste di presentatore, chi in veste di ospite e chi di attore perché alcuni degli attuali consiglieri, tra cui il Sindaco dei Ragazzi, sono gli stessi che presero parte anche allo spettacolo di tre anni fa.