Dalla Persia le armonie del Lulian ensemble

Venerdì 20 luglio ore 21.30 a Forlì, presso la Coop Balducci, piazzale della Vittoria, per il festival di musica etnica Sconfinando si esibisce il Lulian ensemble.

Secondo appuntamento del festival SCONFINANDO, promosso dall’AICS di Forlì-Cesena, il patrocinio del Comune di Forlì e la direzione artistica dell’Ass. Marco Polo, con Lulian Ensemble, formato da musicisti persiani (Iran).

Anche questo concerto, nell’intervallo, sarà animato dalle improvvisazioni dei Messaggeri dell’altro Mondo, un gruppo multietnico di "viaggiatori dello spazio” nato a Forlì per raccontare la cultura delle proprie origini con la bellezza delle parole, in collaborazione con il centro aggregativo Mandalà e l’agenzia di formazione Techne.

L’ensemble Lulian funziona come un contenitore che raccoglie vari musicisti che abbiano una conoscenza di musica persiana e in generale di musica orientale.

L’obiettivo principale dello Lulian Ensemble è far suonare vari musicisti insieme e di fare improvvisazioni sulla cultura musicale antica persiana, che è il momento più importante di qualsiasi esecuzione musicale. Lulian Ensemble finora ha partecipato a tantissimi eventi musicali in tantissimi festival in tutta italia( vedi canale youtube).

La serata del 20 luglio, a Forlì, inizierà con brani della tradizione musicale persiana che verranno mescolati con brani improvvisati all’ interno del brano tradizionale, il tutto accompagnato con il canto persiano. Verranno eseguiti anche alcuni brani con antichi strumenti di percussione persiani, quali il Tombak e il Daf.