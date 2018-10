Dalla raccolta di ortaggi alle molestie, una triste storia del Mediterraneo

Il 28 ottobre alle ore 21.00, presso la sala Arancione della Fabbrica delle Candele a Forlì, insieme all'autrice Stefania Prandi, viene presentato il libro "Oro rosso, Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo", edito da Settenove.

Il reportage si snoda in tre paesi affacciati sul mare Mediterraneo, Italia, Spagna e Marocco, tra i maggiori esportatori di ortaggi e frutta in Europa e nel mondo. Qui, le braccianti, non solo sono pagate meno degli uomini e costrette a turni estenuanti, ma vengono molestate sessualmente, ricattate, subiscono violenze verbali, fisiche e stupri. Nelle pagine, le vite delle molte lavoratrici che i media ignorano: la sopravvivenza quotidiana, la resistenza alla violenza, il coraggio delle denunce che, malgrado gli sforzi, cadono nel vuoto. Il libro è il risultato di un lavoro di inchiesta e documentazione durato più di due anni, con oltre centotrenta interviste a lavoratrici, sindacalisti e associazioni.

Durante la serata, presenteremo insieme all’autrice le spaventose condizioni di lavoro del bracciantato femminile descritte nel libro con l’ausilio di materiale audio e fotografico. Un’occasione da non perdere per approfondire la doppia oppressione a cui sono soggette le donne, di genere e di classe.