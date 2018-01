Dalle Caminate a piazzetta Savonarola: incontro sugli interventi

L’architetto Gabrio Furani ci intratterrà con una interessante conversazione su due interventi degli anni '20-'30 del secolo scorso:

Ripristino della Rocca delle Caminate e nuova costruzione del deposito e autostazione SITA di piazzetta Savonarola

Verrà affrontato il tema dell'architettura degli anni '20-'30 nel forlivese da due punti di vista diversi e per alcuni aspetti opposti: da una parte il cosiddetto restauro dei monumenti, che spesso era ricostruzione "in stile", con ampie libertà di reinterpretazione, come la Rocca delle Caminate, restaurata fra il 1924 e il 1928.

In secondo luogo la nuova edificazione di architetture cosiddette "razionaliste", innovative e funzionali, come l'autostazione e deposito/officina che la SITA costruì a margine del centro storico di Forlì alla fine degli anni '30. In entrambi i casi si illustreranno brevemente anche gli interventi di restauro e recupero recentemente realizzati o in progetto

Ingresso libero