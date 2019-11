Si canta per la Croce Rossa: Anna Falchi regina di "Dammi un la..."

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì, organizza l’evento dal titolo “Dammi un La – 6° Memorial Gilberto Giorgetti”, in programma sabato 16 novembre alle 21 al Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme (ingresso a partire dalle ore 19.30). La serata prevede la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, tra cui S.E. il Prefetto di Forlì, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, di medici e altri professionisti che si esibiranno in momenti di canto, musica e danza e sarà condotta dalla bellissima Anna Falchi. L’evento sosterrà il progetto “Mettiamo le ali ai piedi” per l'acquisto di un pulmino attrezzato al trasporto disabili per i servizi della Croce Rossa. Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e il Comune di Forlì patrocinano l’evento, con la collaborazione della Pro Loco di Terra del Sole. L’accoglienza è della Health Clinic Lucia Magnani e del Grand Hotel di Castrocaro, mentre il direttore artistico è Gabriele Graziani con la collaborazione di Franco Palmieri (regia) e Mattia Pizzigati (DJ Set) mentre luci e audio sono affidate a Lombardi Il coordinamento dell’ evento è affidato alla Giuliana Grilli –CRI Forlì in collaborazione con Ido Erani promotore del Memorial Gilberto Giorgetti e Fabio Giorgetti, figlio di Gilberto. Per info e biglietti Uffici CRI Forlì 0543 62122 320 8593696