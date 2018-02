Daniela Poletti svela "I segreti del vetro": mostra ad Arte al Monte

Nuovo appuntamento, da sabato 3 marzo a mercoledì 4 aprile, con le mostre di Arte al Monte, lo spazio al piano terra del Palazzo di residenza della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (in corso Garibaldi, 37) dedicato all'arte contemporanea a cura dell'ass. culturale "Regnoli 41".

Protagonista della nuova esposizione saranno le opere in vetrofuso di Daniela Poletti, piemontese di origine ma romagnola d'adozione, che dopo un periodo di apprendistato nel laboratorio di restauro per le vetrate del Sacro Monte di Varallo ha deciso di dedicarsi interamente alla vetrofusione, ovvero a quella particolare tecnica artistica che prevede la fusione e l'incorporazione di vetri diversi (e più raramente di sostanze coloranti) per far assumere al vetro forme e cromìe uniche ed originali. Forme e cromìe che hanno convinto artisti del mondo della moda come Armani e Ferrè e che l'hanno portata a collaborare con Moschino, per cui ha ideato e realizzato dei bottoni gioiello.

Per la mostra forlivese Daniela Poletti ha coinvotlo nell'allestimento lo stylist Andrea Merendi che ha messo in dialogo la fragilità inflessibile del vetro con quella cedevole dei fiori di carta crespa, creando un percorso affascinante ed inedito.

La vernice della mostra è fissata per sabato 3 marzo alle 11, ad ingresso libero.