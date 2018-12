Daniele Baldinotti e le riflessioni di Giuda in "Dannato e maledetto"

Venerdì 21 Dicembre alle ore 21,00 al Teatro Verdi di Forlimpopoli il TeatrOrtica presenta Daniele Baldinotti in "Dannato e maledetto", con la regia di Vasco Spagnoli e Claudia Bartolotti.

In "Dannato e maledetto" Daniele Baldinotti impersona un Giuda che si chiede se mai a lui sia stato concesso il libero arbitrio: non era forse già scritto il suo tradimento? avrebbe lui potuto evitarlo? o ciò che era deciso era ciò che voleva?

In un accorato discorso rivolto al Signore, Giuda chiede e si chiede quale colpa l’ha condannato in eterno alla maledizione divina e umana, se il suo gesto era già previsto per la missione del Salvatore. E rivolto al pubblico spiega le sue intenzioni e le sue ragioni, cercando di trovare una comprensione per un tradimento a cui era stato destinato