Daniele Roccato in concerto nel giardino estivo di Area Sismica. Contrabbassista solista e compositore, Daniele Roccato è stato invitato a suonare in molti dei festival e delle sale da concerto più prestigiose del mondo, spesso presentando proprie composizioni. Per lui hanno scritto e trascritto Gavin Bryars, Fabio Cifariello Ciardi, Julio Estrada, Ivan Fedele, Sofia Gubaidulina, Hans Werner Henze, Filippo Perocco, Terry Riley, Nicola Sani, Stefano Scodanibbio. Gubaidulina, nel 2013, ricevendo il Leone D’oro de La Biennale di Venezia, ha dichiarato: «Daniele Roccato è geniale… la sua interpretazione mi ha totalmente sconvolta. Non ho mai sentito un contrabbasso suonare in questo modo».

Assieme a Scodanibbio ha fondato l’ensemble di contrabbassi Ludus Gravis, del quale è concertatore e solista. Con lo scrittore, drammaturgo e attore Vitaliano Trevisan ha realizzato i lavori teatrali “Solo et Pensoso”, “Time Works”, “Note sui Sillabari”, “Madre con Cuscino”, “Campo Marzo 9/10”, “Burroughs in Cage”, “Good Friday Night”, “Il Ponte”, che lo hanno visto coinvolto in qualità di compositore e performer. Per il danzatore e coreografo Virgilio Sieni ha scritto le musiche di Agorà Tutti, Vangelo secondo Matteo (prodotti da La Biennale di Venezia), Corpus Deposizioni e Visitazioni, Vita Nova, Dolce Vita Archeologia della Passione (Prodotto da RomaEuropa Festival), Le Sacre – Preludio (prodotto da Teatro Comunale di Bologna), Quintetti sul nero, Cantico dei Cantici, Preludi/Cominciamenti. Nell’ambito del teatro d’avanguardia ha scritto le musiche per NuvoleCasa e Monsieur Teste, realizzato da Socìetas Raffaello Sanzio (Chiara Guidi) e per LUS, realizzato dal Teatro delle Albe (Ermanna Montanari, Marco Martinelli. Produzione ERT Emilia Romagna Teatro), per il quale ha ottenuto la nomination al Premio UBU 2015 come compositore.

Nel campo della creazione estemporanea e dell’improvvisazione ha realizzato progetti concertistici e discografici con Tarek Atoui, Bruno Chevillon, Mark Dresser, Paolo Damiani, Marc Ducret, Vinko Globokar, Garth Knox, Joëlle Léandre, Ciro Longobardi, Elio Martusciello, Sabina Mayer, Thollem McDonas, Butch Morris, Fabrizio Ottaviucci, Barre Phillips, Dominique Pifarély, Michele Rabbia, Terry Riley. Improvvisa spesso con danzatori, attori, scrittori, poeti, pittori, scultori (per es. con Jim Dine, tra i fondatori della Pop Art). Alcuni dei suoi molti lavori di trascrizione sono in corso di pubblicazione per le edizioni Sikorski, Schott e Salabert. Ha portato il contrabbasso solista nell’ambito pop con i progetti in trio con Lucio Dalla e con Roberto Vecchioni.

Titolare della cattedra di contrabbasso presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, è spesso invitato a tenere seminari presso prestigiose accademie e università. Fra queste ricordiamo: Conservatoire National Supérieur (Parigi), Universitat der Kunste (Berlino), San Francisco State University, Norwegian Academy of Music (Oslo), Università Ca’ Foscari di Venezia, UNAMM (Città del Messico), UNEAC (L’Havana), Royal Danish Acadmy of Music (Copenhagen). Ha registrato per ECM, Wergo, Sony. Diversi suoi concerti sono stati trasmessi da Rai RadioTre e dal canale Sky ARTE. È stato “Artista in Residenza” presso l’Istituzione Sinfonica Abruzzese per il 2017. In caso di maltempo sia la cena, sia il concerto si terranno all’interno della sede di Area Sismica.