Dante Alighieri, Caterina Sforza e Guerra Mondiale: ecco tre trekking storici

Romagna Full Time e Confguide Forlì Cesena propongono tre appuntamenti serali per tre giovedì per conoscere, riscoprire, riascoltare, attraverso una passeggiata per le vie di Forlì, alcuni importanti momenti della storia forlivese. Riproponendo tre trekking urbani attraverseremo sette secoli di storia:

1° appuntamento Giovedì 19 luglio

TREKKING DEDICATO A DANTE ALIGHIERI

Un itinerario per le vie del centro di Forlì che Dante Alighieri percorse durante la sua permanenza in città all’inizio del ‘300.

Guida Sabrina Reali Confguide Forlì Cesena

Ritrovo ore 20.45 alla fine di Corso Garibaldi (verso Porta Schiavonia) sotto il portico dell'ufficio postale n civico 315

2° appuntamento Giovedì 26 luglio

TREKKING DEDICATO A CATERINA SFORZA

Il percorso propone una visione della città all’epoca di Caterina Sforza, dando la dimensione della società forlivese di fine ‘400

Guida Daniela Caponera Confguide Forlì Cesena

Ritrovo ore 20.45 sotto la statua di Aurelio Saffi in Piazza Saffi

3° appuntamento Giovedì 2 agosto

TREKKING DEDICATO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

L’itinerario porterà alla riscoperta del centro storico cittadino attraverso gli eventi che hanno caratterizzato la città negli anni della Grande Guerra, lasciando tracce indelebili.

Guida Cecilia Marziliano Confguide Forlì Cesena

Ritrovo ore 20.45 Piazza Guido da Montefeltro (Ingresso Musei San Domenico)

Costo delle singole visite: 8 euro

Bambini fino a 10 anni compresi: gratuità

Prenotazione consigliata via mail a turismo@romagnafulltime.it oppure via sms a 3895824286 Annalisa