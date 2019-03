“Durante”, canzoni e letture surreali sulla Divina Commedia con gli Equ

Giovedì 28 marzo, ore 18.00, a Palazzo Romagnoli prende vita la V edizione di Dante. Tòta la Cumégia. Protagonisti di questa serata sono gli Equ (Gabriele Graziani e Vanni Crociani) che presentano il loro “Durante”, canzoni e letture surreali sulla Divina Commedia.

Commissionato da Ravenna Festival per l’edizione 2018, Durante è uno spettacolo che nasce dalla rilettura surreale della Divina Commedia in tre narrazioni (Inferno, Purgatorio, Paradiso) intercalate da canzoni. Dallo spettacolo, che si è tenuto a Giugno-Luglio 2018 presso i Chiostri Francescani di Ravenna, nel Dicembre 2018 nasce l'omonimo disco "Durante", contenente 12 canzoni.

“Nel bel mezzo di una mattina d’estate, mi sono ritrovato un buco al centro della testa” così si apre il Libretto distruzione che gli EQU hanno preparato per i loro ascoltatori, mettendoli subito di fronte alla serie di giochi di parole con cui il protagonista di questo singolare viaggio nell'Oltremondo conduce la narrazione di un amore sì surreale ma che, qualcuno potrà pensare dopo la fine dello disco, tutti avremmo potuto avere vissuto o essere sul punto di vivere.