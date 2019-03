"Dante. Tòta la Cumégia": canzoni, visite e dialetto per omaggiare il Poeta

Al via la quinta edizione di Dante. Tòta la Cumégia: un calendario di eventi per celebrare il Sommo Poeta e il dialetto romagnolo che si apre a fine marzo e prosegue fino a giugno. Non fu certo per caso che il Sommo Poeta decise di far uso della lingua parlata dal popolo piuttosto che del latino per scrivere la sua opera più importante. Com'è noto Dante Alighieri fu il primo a comporre un poema in lingua volgare ed è per questo considerato padre della lingua italiana. Oggi la Divina Commedia è tradotta in molte lingue e rappresenta la più importante testimonianza letteraria della civiltà medievale, nonché una tra le più grandi opere in assoluto della letteratura universale e del genio umano.

Dante passò in esilio gli ultimi vent’anni della sua vita e trascorse molti di questi in Romagna, prima a Forlì, poi a Ravenna. Qui compose gran parte della Comedìa. Il grande poema ha perciò radici profonde nella nostra terra e nella nostra città. Da anni Forlì si conferma città dantesca a tutti gli effetti ed è in grado di offrire un itinerario molto interessante tra arte, storia e letteratura, sulle tracce del Sommo Poeta che, nei primi anni del ‘300, fu per più periodi ospite della corte degli Ordelaffi, signori della città. Ed è questo l’obiettivo che da cinque anni si pone la manifestazione Dante. Tòta la Cumégia: riportare lo spirito popolare del Sommo Poeta attraverso le vie e i luoghi di Forlì con conferenze, letture, rievocazioni e tutto ciò che possa avvicinare cittadini e turisti a scoprire una città diversa, ricca di storia, monumenti, luoghi e scorci insoliti e pieni di fascino.

Dante. Tòta la Cumégia è giunta alla sua quinta edizione e di anno in anno è stato possibile costatare come sia in crescita la voglia di conoscere il Sommo Poeta e declamare i suoi versi negli angoli più belli della città. Persone di ogni età e cultura hanno mostrato grande interesse. Nella rappresentazione e nell’ascolto dei versi della Comedìa ognuno cerca la sua chiave di lettura per rendere più comprensibile ciò che Dante ha voluto dirci. Ne è emerso così un Dante poeta della realtà, poeta del mondo terreno che dona all’umanità un’opera d’arte perfetta, pensata e scritta nella nostra lingua e quindi per noi. Poeti, pittori, scrittori, sceneggiatori sono stati ispirati da Dante e il fascino del suo ideale va oltre lo spazio e il tempo, perché la Commedia ha un messaggio profondo che ancora oggi è di grande interesse: l’elogio straordinario del libero arbitrio, della piena responsabilità dell’uomo nella determinazione del proprio destino.

Programma eventi Dante. Tòta la Cumégia 2019

Giovedì 28 marzo 2019, ore 18.00

“Durante”: Canzoni e letture surreali sulla Divina Commedia con gli EQU Gabriele Graziani e Vanni Crociani

Giovedì 11 marzo 2019, ore 18.00

“I misteri di Pascoli dantista”: L’interpretazione pascoliana di Dante nasconde aspetti ancora non chiariti?

A cura di Alberto Casadei

Giovedì 9 maggio 2019, ore 18.00

“Povera Patria”: Dante Leopardi, Pasolini tre sguardi sull’Italia

A cura di Federico Bellini

Giovedì 16 maggio 2019, ore 18.00

“Dante e lo sciamanesimo”: Affinità tra il “viaggio dantesco” e il viaggio d’iniziazione sciamanica

A cura di Gianfranco Bendi

Giovedì 23 maggio 2019, ore 18.00

“Sanguineti, riscrittore di Dante”: Dante nella poesia di Edoardo Sanguineti

A cura di Cesare Pomarici

Le cinque conferenze si terranno a Palazzo Romagnoli in via Cesare Albicini, 12, a Forlì. Gli eventi sono a ingresso libero e partecipazione spontanea.

Martedì 28 maggio 2019, ore 20.30

“Un itinerario nella Forlì dantesca” a cura di Marco Viroli e Gabriele Zelli

Ritrovo sotto il Campanile di San Mercuriale, piazza A. Saffi

Sabato 8 giugno 2019, ore 8.30

Maratona dantesca: Lettura integrale della Divina Commedia di Dante Alighieri

Campanile di San Mercuriale, sotto la lapide del “sanguinoso mucchio”