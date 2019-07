Danza, musica e teatro nel programma del Festival della vita in ricerca

Si svolge a Forlì e a Bertinoro dall'11 al 13 luglio FVR19 - il Festival della vita in ricerca che vuole mettere a fuoco le esperienze vive nelle principali questioni culturali e spirituali del nostro tempo.

Il primo evento di FVR19 si intitola Dio è un tipo che danza! e si svolgerà giovedì 11 luglio alle ore 21:00 al chiostro dell'abbazia di San Mercuriale a Forlì. Lo spettacolo di musiche, danze e parola sarà tenuto dalle danzatrici Francesca Trenta e Angela Torriani Evangelisti, con letture a cura del poeta Davide Rondoni.

Il programma di FVR19 prosegue con la spettacolo teatrale Francesco e il Sultano. Ainalsharaa - Il Pozzo dei Poeti, che si svolgerà venerdì 12 luglio alle ore 21:00 presso la corte interna della Rocca Vescovile di Bertinoro.

Lo spettacolo, che farà il suo debutto in prima nazionale in occasione di FVR19, è il racconto in parole, musica, canto e immagini, dell'incontro tra san Francesco d'Assisi e il sultano Malik al-Kamil avvenuto otto secoli fa nell'oasi di Damietta in Egitto durante la quinta crociata. Un evento storico che offre l’opportunità a due donne del nostro tempo, una siriana e l’altra italiana, di incontrarsi, conoscersi e paragonarsi con i fatti di allora. Lo spettacolo ha avuto il riconoscimento del patrocinio da parte della Custodia Francescana di Terra Santa. Il testo di Giampiero Pizzol, adattato e diretto da Otello Cenci è interpretato da Valeria Kadijah Collina, dalla cantante siriana Mirna Kassis e dal musicista Fabio Mina. Le illustrazioni pittoriche sono di Alice Tamburini. Visual desgin a cura di Joseph Nenci. (Ingresso alla spettacolo € 12,00. Per info e prenotazioni: 0543.446600).

Il Festival della vita in ricerca si concluderà sabato 13 luglio con l'apericena nella corte della Rocca a Bertinoro a partire dalle ore 20:00 e a seguire dalle ore 22:00 il concerto dei Musicanti di Croma, a cura della Scuola Musicale "Dante Alighieri" (Apericena+concerto € 15,00. Per info e prenotazioni Museo Interreligioso: 0543.446598)