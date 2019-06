Colonna sonora dal vivo: "Das Cabinet des Dr. Caligari" all'Area Sismica con Edison Studio

Domenica 9 giugno, dalle ore 20, nello spazio esterno di Area Sismica, cena e, a seguire, concerto con proiezione del film musicato dal vivo da Edison Studio "Das Cabinet des Dr. Caligari" (1919), versione restaurata in 4K. Per il secondo anno Area Sismica propone una serie di eventi estivi nell’accogliente area esterna del locale. Si inizia domenica 9 giugno con un capolavoro assoluto dell’Espressionismo tedesco musicato dal vivo da Edison Studio.

Nel piccolo villaggio di Hostenwall, l’ipnotizzatore da baraccone Dr. Caligari (Werner Krauss) presenta al pubblico di una fiera Cesare (Conrad Veidt), un sonnambulo magicamente risvegliato dopo un sonno durato 23 anni. Al calare del buio, silenziosamente, vestito in una tuta nera e con il volto cereo, Cesare terrorizza il villaggio uccidendo diverse persone per ordine del Dottore. Lo studente Franz (Friedrich Feher), insospettito dopo l’assassinio del suo amico Alan, scoprirà che il pazzo Dr. Caligari è in realtà il direttore del manicomio. Il finale riserva un inaspettato colpo di scena che ribalta la situazione…

Dopo oltre 80 anni la composizione della colonna sonora elettroacustica di Edison Studio ci restituisce un film rideterminato espressivamente. La composizione, commissionata dall’International Computer Music Conference (Singapore 2003), è stata preceduta da una lunga fase di analisi e interpretazione del film, durante la quale sono stati definiti i climi espressivi, i percorsi formali e i materiali sonori che costituiscono la tavolozza timbrica della partitura: campioni strumentali e vocali, frammenti musicali preesistenti, suoni concreti e sintetici. L’intervento in tempo reale, come e oltre la tradizione del “muto”, restituisce l’emozione di un’invenzione dal vivo non solo di musiche ma anche di ambienti sonori e linguaggio verbale che si sciolgono essi stessi in musica e consente di sviluppare in modo flessibile e dinamico le intricate relazioni esistenti tra il materiale sonoro e il mondo espressivo e simbolico dei luoghi e dei personaggi.

In caso di maltempo sia la cena, sia il concerto si terranno all’interno della sede di Area Sismica.

per la cena è gradita la prenotazione: info@areasismica.it

Area Sismica è un circolo Arci