In concerto con Dave Weckl e Mike Stern: ecco il contest “Forum Live Jazz”

Forlì diventa la città ospitante di un evento didattico unico nel panorama italiano, grazie a un concorso jazz, il primo mai organizzato a Forlì, che mette in campo la presenza di Star mondiali del genere e offre ai partecipanti l’opportunità di farsi conoscere sui palchi delle rassegne più prestigiose su scala regionale e nazionale. Si tratta del “Forum Live Jazz”, il concorso per solisti e gruppi organizzato da Cosascuola Music Academy in collaborazione con l’Unità Politiche Giovanili del Comune di Forlì che prende vita dal 12 al 14 aprile.

Il concorso

Hanno passato la preselezione del concorso 48 artisti (solisti o gruppi) che devono affrontare le selezioni dal vivo. Le selezioni vengono eseguite nelle giornate del 12 e 13 aprile presso la Fabbrica delle Candele (piazzetta Corbizzi, Forlì) ad opera di una giuria di super-professionisti composta da: Paolo Ghetti, Stefano Paolini, Fabio Nobile, Alessandro Fariselli, Daniele Sabatani, Giuseppe Zanca, Luigi Pretolani, Massimiliano Govoni, Loris Ceroni e Stefano Casali.

Da questa prima selezione usciranno i 5 finalisti che verranno comunicati

al termine della serata live del 13 aprile. Lo stesso brano vincente deve poi essere presentato davanti a Dave Weckl e Mike Stern nella serata finale del 14 aprile.

Il Vincitore assoluto della finale avrà l’onore di aprire il concerto della band di Weckl & Stern feat Franceschini & Kennedy, lunedì 15 aprile alla Sala Circolo Paradiso per Paradiso Jazz Festival (San Lazzaro di Savena).

Per tutti i 5 finalisti è inoltre prevista l’opportunità di esibirsi in alcuni live all’interno di festival jazz come Jazzenatico, Entroterre ed altri.

La presenza a Forlì di quattro star mondiali del calibro di Dave Weckl & Mike Stern, Bob Franceschini & Tom Kennedy, si deve alla Masterclass organizzata da Cosascuola Music Academy, domenica 14 aprile dalle 17.30 alle 19.30. L’evento prevede una lezione aperta, una dimostrazione musicale in quattro stili diversi e una discussione aperta con i partecipanti, ma è SOLD OUT da oltre un mese.