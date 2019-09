Un pezzo di Romagna sulla Rai con "L'abisso" di Davide Enia

Davide Enia con L’Abisso è candidato al prestigioso Premio “Le Maschere del Teatro italiano” nella categoria “miglior interprete di monologo”.

L’attore e autore palermitano, dopo essersi aggiudicato il Premio Hystrio Twister, continua con il suo spettacolo L’abisso - di cui Accademia Perduta/Romagna Teatri firma la produzione con Teatro di Roma e Teatro Biondo di Palermo - a raccogliere consensi e riconoscimenti. La terna finalista della categoria “miglior interprete di monologo” comprende, oltre a Davide Enia, Elena Arvigo per 4:48 psychosis e Marina Confalone per Una relazione per un’accademia.

La cerimonia di consegna dei Premi si terrà giovedì 5 settembre al Teatro Mercadante di Napoli e, come nelle passate edizioni, sarà condotta da Tullio Solenghi e trasmessa da RaiUno (in differita, dalle ore 23). Il Premio “Le Maschere del Teatro italiano” è organizzato dal Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale con il patrocinio dell’Agis e la giuria che decreterà i vincitori delle 13 categorie, presieduta da Gianni Letta, è formata da Rosita Marchese (Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale), Giulio Baffi (critico teatrale di La Repubblica Napoli), Katia Ippaso (critico teatrale del Venerdì di Repubblica), Fabrizio Coscia (critico teatrale del Mattino di Napoli), Franco Cordelli (critico teatrale del Corriere della Sera), Masolino D’Amico (critico teatrale della Stampa), Maria Rosaria Gianni (capo redattore Cultura del Tg1 Rai), Fiorenzo Grassi (Teatro Elfo Puccini), Franco Però (Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia).

Davide Enia ha debuttato con L’abisso nell’ottobre 2018 al Teatro India di Roma e ha intrapreso per l’intera Stagione una impegnativa tournée nazionale, che ha compreso alcuni dei più importanti Teatri romagnoli quali il Diego Fabbri di Forlì, il Masini di Faenza, il Goldoni di Bagnacavallo, gli Atti di Rimini, il Chiari di Cervia – raccogliendo ovunque l’unanime plauso della critica e del pubblico.

Tratto Appunti per un naufragio, romanzo firmato dallo stesso Enia, edito da Sellerio, già premiato con il prestigioso “Mondello” e recensito anche dal New York Times, L’abisso è il toccante racconto di uno sbarco nel Mediterraneo, di quei frammenti di Storia che accadono e si compiono attorno a noi; un quadro della Storia di oggi in cui l’attore – insieme alle musiche eseguite in scena da Giulio Barocchieri - dà voce a chi quella Storia la vede con i suoi occhi e la vive quotidianamente sulla sua pelle.