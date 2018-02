Debora Villa a teatro con "Sogno di una notte di mezza età"

Sabato 10 febbraio alle 21:15 a Civitella di Romagna, presso il teatro comunale arriverà Debora Villa con lo spettacolo "Sogno di una notte di mezza età".

Cosa succede ad una donna quando raggiunge i nannarannannanni? Cambia. Ma il cambiamento fisico, umorale, psicologico, non è graduale. No. Fidatevi, esiste un punto di svolta (detto simpaticamente punto di non ritorno) nel quale vi ritrovate catapultate senza neanche avere avuto il tempo di dire: «Xanax ». Il corpo cede, la memoria vacilla... Il peggio è che a livello psicologico diventate delle rocce. Siete delle furie. Sapete chi siete, cosa volete, cosa non volete e tutte le piccole e grandi insicurezze che vi hanno accompagnate fi no ad ora svaniscono. Tranquille, donne! Nel giro di una settimana avrete almeno una ventina di nuove paranoie, mille nuovi fastidi si affacceranno all’orizzonte. Ma soprattutto vi verrà la faccia come il c… Non in senso fisico, per fortuna quella vi cederà soltanto; no, è che direte tutto quello che vi passa per la testa, senza freni, senza inibizioni, libere.

Lo spettacolo si inserisce nelal comune rassegna tra Civitella e Galeata gestita dall'associazione DireFare.