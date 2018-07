All'Arena dei Balestrieri l'attesa sfida: decimo appuntamento per il "Trofeo dei Bastioni"

Sabato alle 21.30 all'Arena dei Balestrieri di Terra del Sole si disputerà il decimo "Trofeo dei Bastioni" organizzato dal Borgo Fiorentino. La sfida in notturna tra i quattro Bastioni della cittadella medicea è arrivata alla sua decima edizione e come gli anni precedenti prevede lo "scontro" al banco da balestra antica tra le squadre dei Bastioni Santa Maria, San Martino, Sant'Andrea e Santa Reparata. Alle ore 21.30 i Bastioni si sfideranno all'ultimo dardo per la vittoria con i tiri in contemporanea delle quattro squadre sfidanti su bersaglio.

La decima edizione del Trofeo dei Bastioni si fonde per la prima volta con il Memorial Giovanni Coveri che, giunto alla sua quarta edizione, prevede uno spettacolo di Sbandieratori Musici e Uomini d'Arme di Terra del Sole e la sfida singola tra i balestrieri sullo spettacolare bersaglio tasso. Ogni balestriere resterà solo al cavalletto di Tiro dal quale cercherà di aggiudicarsi la vittoria conficcando la propria verretta più vicina al centro.

Il Memorial nasce nel 2015 grazie alla collaborazione di Sbandieratori,Musici e Uomini d'Arme, Borgo Fiorentino e Compagnia Balestrieri, ad un anno dalla scomparsa di Giovanni Coveri per ricordare l'impegno e la spinta fondamentali del terrasolano allo sviluppo e al mantenimento delle associazioni storiche del paese. Anche quest'anno verrà mantenuto vivo il ricordo di Giovanni nella maniera più significativa: facendo rullare i tamburi,volare le bandiere e scoccare le frecce. La serata sarà aperta a tutti con ingresso gratuito.