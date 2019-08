Le "definizioni d’autore" dello Zingarelli vanno in piazza con Paola Minaccioni

Parole, definizioni d’autore e comicità saranno gli ingredienti di un evento che il Comune di Premilcuore organizzerà il prossimo 18 agosto in Piazza Caduti a partire dalle ore 18.00. Da qualche anno, lo Zingarelli il vocabolario della lingua italiana, invita alcuni esponenti di rilievo del mondo della cultura, della scienza, dello sport e del costume italiani a scrivere la definizione di una parola che possa essere rivelatrice della loro personalità e del loro lavoro. Da Carlo Verdone a Paola Cortellesi, da Alex Del Piero a Sophia Loren, passando per Lella Costa e Paola Minaccioni. Proprio quest’ultima, una delle interpreti più apprezzate e richieste nel panorama italiano, attrice, imitatrice, artista a tutto tondo, capace con la sua simpatia di conquistare qualsiasi platea, sarà l’ospite d’eccezione dell’incontro, che prenderà il via, proprio con la sua definizione d’autore di "Tragicomico", presente nello Zingarelli 2019. “Il tragicomico è sintesi fra due opposti, tensione tra dramma e ironia, alternanza di pianto e risata. È grazie a questa fusione che un personaggio può prendere corpo, caricandosi di profonda umanità. Il tragicomico è un filo sottile su cui la vita dondola, perde l’equilibrio, ritrova il controllo. Costantemente in bilico, ma sempre con leggerezza” L’attrice romana, reduce dal successo di "Ma cosa ci dice il cervello" di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, si concederà al pubblico premilcuorese, con una chiacchierata a “cuore aperto”, dando vita ad un vero e proprio momento di intrattenimento condito, come sempre, con la sua proverbiale ironia. Tra la lettura di una definizione d’autore e l’altra, Paola Minaccioni risponderà alle domande del pubblico e ripercorrerà i momenti più salienti della sua carriera che la vede protagonista di successo in tv, al cinema e in radio da molti anni.