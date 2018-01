"E Zoc ed Nadel" con pasta a fagioli, grigliata, vin brulè e dolci

Come di consueto, nell’ambito della manifestazione “E Zoc ed Nadel”, caratterizzato dal ciocco che arde in un imponente falò, durante il periodo delle feste, Confartigianato Forlì, in collaborazione con il gruppo famiglie di Modigliana, organizza una serata da trascorrere assieme, tra degustazioni e musica. Venerdì a partire dalle 19.30 in piazza Matteotti a Modigliana, sarà possibile gustare pasta e fagioli, grigliata mista, dolci caserecci e vin brulé, nell'attesa della Befana, che giungerà in piazza per consegnare doni e calze a tutti i bambini presenti. Un’occasione per trascorrere una serata in famiglia, in compagnia del personale di Confartigianato, allietata da musiche dal vivo e da numerose animazioni. Come più volte ribadito, per l’Associazione forlivese "il legame con i comuni del territorio è una priorità, anche occasioni di festa come questa sono preziose per ribadire la stretta relazione fra la piccola impresa e il territorio in cui essa opera".