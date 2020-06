Degustazioni al crepuscolo per tornare “a riveder le stelle”

Tornano gli aperitivi in vigna promossi da Slow Food. Il primo appuntamento è alle 19.00 di venerdì 3 luglio nell'azienda di Stefano Berti in via Scagna 18 a Ravaldino in Monte. Un'occasione per ammirare cantine e vigneti e degustare in mezzo alla natura i vini accompagnati da salumi e formaggi selezionati dalla condotta.

I posti sono limitati a 15 persone con quota di partecipazione di 15 € a persona. L'accoglienza avverrà nel rispetto delle vigenti norme anti Covid e per questo si raccomanda anche a tutti i partecipanti la collaborazione nel seguire tali regole avendo cura di indossare la mascherina nei momenti in cui non si è impegnati nelle degustazioni.

Per le prenotazioni scrivere a slowfoodforli@gmail.com, oppure chiamare il 328 1292718 dopo le 18.

Il successivo appuntamento è venerdì 17 luglio nell'azienda di Marta Valpiani a Castrocaro.