Degustazioni al San Domenico per la Notte Europea dei Musei

Il buono incontra il bello con I Sabati al Museo, l’iniziativa di degustazione dei prodotti del territorio che sarà protagonista di una edizione speciale ai Musei del San Domenico in occasione della Notte Europea dei Musei. L’iniziativa di valorizzazione delle eccellenze romagnole promossa da Cna, Confcooperative e Confagricoltura, torna sabato 19 maggio in occasione della apertura straordinaria con prolungamento fino alle ore 23.00 della mostra L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio. I visitatori della mostra dopo la visita potranno conoscere, in qualità di ambasciatori d’eccellenza della Romagna più autentica, i prodotti delle aziende romagnole, gustandone alcuni sapori tipici, tra salumi, formaggi, vini, olio, prodotti dell’alveare e dell’orto, prodotti del forno.

Sabato 19 maggio sui banchi d’assaggio, fin dal tardo pomeriggio, saranno in degustazione formaggi e vino della Coop. Clorofilla, il miele e i prodotti dell’alveare con Apicoltura Alessandrini della Coop. AFA, i formaggi prodotti da C.T.A Coop. Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi; ai banchi d’assaggio anche i vini della Società Agricola Vini del Vicariato e della Cantina Forli Predappio e per finire in dolcezza cioccolate e biscotti di Modigliantica di Mortani Maurizio & C.

I Sabati al Museo si avvalgono della collaborazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì che organizza la mostra in partnership con l’Amministrazione Comunale