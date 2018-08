Degustazioni stellari, con telescopi e sei cantine a confronto

Domenica 12 agosto all'agriturismo Campo Rosso di Civitella di Romagna si propone un appuntamento che coniuga stelle e buona cucina a partire dalle 19.30.

Non ci sarà la Luna e questo renderà il cielo più scuro favorendo l'osservazione delle Perseidi le stelle cadenti di S.Lorenzo. Il massimo è previsto per la mezzanotte. Saranno visibili come in Luglio i pianeti Marte e Saturno e la costellazione del Sagittario e la grande opposizione di Marte.

Prima delle osservazioni verrà fatta una conversazione utilizzando anche diapositive sulla natura delle Perseidi, e sul perché il massimo non si verifica più il 10 agosto, sulle costellazioni, sui segni dello zodiaco, sulla grande opposizione di Marte e sui pianeti visibili. Le osservazioni verranno fatte con due telescopi ed un laser per indicare le costellazioni.

Spazio poi alle degustazioni stellari con sei cantine di 3 vallate a confronto (Val Bidente, Val Rabbi e Val Montone) che si sfideranno a colpi di calici.

Il cielo di Campo Rosso è bellissimo, nero e brillante senza fonti di inquinamento luminoso sono visibili a occhio nudo miriadi di stelle che fanno quasi girare la testa. L'evento è in collaborazione con il gruppo astrofili cesenati ed è possibile oltre che osservare il cielo degustare anche i prodotti della nostra terra.

Degustazione alla cieca alle ore 19.30 (prenotazione obbligatoria) condotta dall'enologo Giacomo Mazzavillani. Degustazioni durante la serata fino alle 23.30. Cena con prodotti locali e ricette di tradizione a km 0 a partire dalle 20.30.

Osservazione celeste delle stelle cadenti a partire dalle 22 fino a tarda notte.

PREZZI:

Degustazione vini: 1 calice € 4, 3 calici € 10, 6 calici degustazione alla cieca € 18.

Cena a km 0 con un calice di vino 25 €, Cena vegetariana 20 €(2 antipasti, lasagne vegetariane e dolce)

Menù bambini 10 € (1/2 porzione di tagliatelle al ragù o in bianco, 1/2 porzione di arrosto con patate)