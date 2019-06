Dejavu in concerto con i successi soul e pop dagli anni '70 a oggi

I Dejavu giungono in concerto al Pane e Olio (Forlì) sabato 15 giugno, col meglio della musica soul/pop dagli anni '70 ad oggi... da Aretha Franklin a Christina Aguileira, da Elisa a Norah Jones, un lungo viaggio fra brani famosi ed indimenticabili.



Pane e Olio è ristorantino e pizzeria con un bel giardino per rilassarsi al fresco ed ascoltare buona musica, lasciando giocare anche i più piccoli in sicurezza.



Per prenotazione tavoli: 331 798 9943