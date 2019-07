Denis Campitelli in scena con il recital dialettale "La Rumâgna l’è fata"

Picninc con l'artista alla diga di Ridracoli venerdì 26 luglio, alle 20.00. Protagonista il pirotecnico Denis Campitelli che, accompagnato da Andrea Branchetti, va in scena con il recital dialettale "La Rumâgna l’è fata".

"La Romagna l’hai fatta!", esclama con entusiasmo San Pietro rivolgendosi a Dio in una celebre poesia di Aldo Spallicci. Ma che cos’è la Romagna? Una semplice zona geografica? O un luogo dell’anima, un’isola del carattere! Lo spettacolo prende spunto dalle poesie dei poeti di questa terra per raccontare la nascita del romagnolo e il suo divenire uomo, attraverso situazioni ironiche, farcite di un surreale realismo.

I diversi personaggi che prendono forma dai monologhi-soliloqui, come "E' Ciavadòr", "E' Curidòr" "Il Dandy", "L'amante degli animali", "Il vecchio e la firma" con il loro carattere vivace, la loro buffa fisicità, il modo schietto di parlare e osservare la vita, portano lo spettatore a riconoscere qualcosa di se stesso.

Costo: 10€

Prenotazione entro martedì 23 luglio allo 0543 917912