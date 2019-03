Denis Campitelli porta in scena la bottega del barbiere con “Barba e Capelli”

Sabato 30 marzo al Teatro Italia di Rocca San Casciano va in scena “Barba e Capelli”, uno spettacolo di e con Denis Campitelli per la regia di Andrea Valdinocci e Lianca Pandolfini.

Una lampada, una vecchia poltrona da barbiere, una mantella e un asciugamano. Dal semibuio appare un uomo, un barbiere. La sua arte non è solo fare miracoli con forbici e rasoio, ma anche intrattenere i diversi clienti che frequentano la sua bottega con bizzarre dissertazioni sulla politica, l’amore, la natura, l’attualità. La sua lingua è il romagnolo di oggi, un misto di dialetto e italiano. La barberia diventa il suo rifugio, il luogo da dove parla al mondo, e lui stesso, diventa il termometro delle inquietudini e delle passioni di una piccola comunità. La bottega, i clienti, gli oggetti, le musiche, tutto ciò che compone la barberia pare appartenere a un universo sospeso, ora reale ora immaginario. Gianpiero Cimatti, barbiere, incarna una generazione che ha lottato per cambiare il mondo. Ora che combattenti di una volta sono tutti rassegnati a una vita di routine e di indifferenza, Gianpiero non vuole rinunciare ai suoi sogni, non tradisce i suoi credo. Dalla sua piccola bottega, anima, invoca e incita a una grande rivoluzione.

Biglietti intero :12 euro ridotto : 10 euro

Informazioni e prenotazioni : 338 3169741