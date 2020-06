Diabetes Marathon 2020, scatta in streaming la grande gara di solidarietà

Il diabete non aspetta e Diabetes Marathon è ai blocchi di partenza. Domenica 14 giugno infatti si terrà la tradizionale manifestazione sportiva e di solidarietà quest’anno in una veste nuova oltre il tempo e lo spazio. Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 sulle pagine Facebook e YouTube di Diabetes Marathon che in questi giorni si sono popolate di migliaia di partecipanti e hanno visto scatenarsi una gara di solidarietà difficile da immaginare anche per gli organizzatori che in questi mesi hanno dovuto reinventare la manifestazione a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19.



“Non ci stancheremo mai di dire che per una persona con diabete ogni giorno è una potenziale emergenza e di diabete non si guarisce. Senza Diabetes Marathon e la generosità dei suoi partecipanti non potremmo sostenere progetti a favore di bambini con diabete come i campi scuola formativi in cui i bimbi imparano a gestire la malattia o l’assistenza medica domiciliare per persone con diabete non autosufficienti - spiega William Palamara, presidente di Diabetes Marathon - Diabetes Marathon esiste per ogni adulto e bambino con diabete”.



Domenica 14 giugno la Diabetes Marathon Run avrà inizio alle ore 9.00 sulle pagine Facebook e YouTube, saranno presenti ospiti e coach per motivare i partecipanti e prepararli con il riscaldamento, alle 9.30 verrà data la partenza che per la prima volta vedrà correre persone collegata da ogni parte d’Italia e del mondo, ci sono partecipanti anche da Los Angeles, in contemporanea per dire ad alta voce che un mondo in cui il diabete non decida della vita di nessuno è possibile. La diretta continuerà fino alle 12.00 con gli ospiti che faranno compagnia a chi non si è potuto muovere da casa e che per il primo anno potranno vivere l’evento in diretta. Sulle 10.15 cominceranno ad atterrare al Diabetes Marathon Village i partecipanti che hanno affrontato camminando o di corsa, alcuni anche in bicicletta, i tre percorsi previsti, 5, 10 e 21 chilometri e verranno intervistati nel luogo che hanno scelto per la propria Diabetes Marathon “oltre il tempo e lo spazio”. Per ogni partecipante è previsto un kit di partecipazione con pettorale, voucher omaggio delle aziende partner, attestato di partecipazione, mappa virtuale del percorso e un’app dedicata all’evento da cui sarà possibile inviare foto e i tempi di gara.



Questi sono i link per seguire la manifestazione in diretta streaming:

https://www.facebook.com/diabetesmarathonforli/videos/576246979697233/ - https://www.youtube.com/watch?v=ynBTGgEI4XU