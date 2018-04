Diabetes Marathon, ancora più eventi e solidarietà nella nuova edizione

Torna puntuale a metà aprile l'appuntamento ormai immancabile con Diabetes Marathon, giunto alla sua 5^ edizione, evento di sport e solidarietà tra i più sentiti del territorio, grazie alla concreta opera di sostegno che la manifestazione svolge in favore dei bambini e adolescenti con diabete.

L’evento, organizzato dall‘Associazione Diabete Romagna Onlus e Diabetes Marathon A.S.D. in collaborazione con il Comune di Forlì e U.O. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’ASL Romagna.

Ad anticipare il cuore della manifestazione, rappresentato dalla gara vera e propria di domenica, un weekend di eventi dislocati in tutta la Romagna (Forlì, Cesena e Riccione) come convegni, laboratori, concerto e serata di gala, con l’obiettivo di sensibilizzare ed informare la popolazione ad un problema sempre più grave come il diabete, spiegandone la patologia dal punto di vista medico-scientifico e socio-culturale.

Un weekend ricco di attività per tutta la famiglia, impostato sulla prevenzione e sul corretto stile di vita, con stand espositivi, zone adibite a laboratori, punti informativi specifici legati al diabete.

La manifestazione sarà inaugurata venerdì 6 aprile con la serata di benedifcienza inaugurale nella splendida cornice di Bertinoro.

La gara

"Il risultato dell’edizione 2017 che con 7.500 partecipanti ha permesso di destinare oltre 70.000 euro per servizi di prevenzione e cura per adulti, adolescenti e bambini con diabete, è un successo che ci spinge a guardare oltre con grande ottimismo", osservano fiduciosi gli organizzatori.

Tante le novità in programma nell'edizione di quest'anno, tutte rivolte ad una maggiore fruizione dell’evento da parte di tutti per arricchire di conseguenza la componente solidale.

Il percorso di gara è stato mantenuto sulle due distanze di 10km (FIDAL) e 21 Km (UISP) che vedranno protagonisti molti atleti agonistici provenienti da tutto il territorio italiano.

Per chi ama correre amatorialmente o camminare/passeggiare in compagnia oltre ai 10 Km, è previsto un percorso di 7,5 km caratteristico che in questi anni ha incentivato la partecipazione di molte famiglie e gruppi capitanati da Forlì Cammina.

Per gli amanti della Cultura SABATO 14 APRILE 2018 sarà possibile percorrere un itinerario di circa 3 Km attraverso le vie e i luoghi in cui il poeta Dante Alighieri dimorò nel ‘300, in compagnia di una guida turistica, di letture e rievocazioni, che permetterà di scoprire monumenti, luoghi e scorci della città insoliti e pieni di fascino.

Il Campo di Atletica “C. Gotti”, reso disponibile dalla Polisportiva e Atletica Edera, sarà il cuore della manifestazione. Qui si concentreranno tutte le attività di servizio alle gare e camminate in un clima reso ancor più colorato dalla partecipazione dei bambini (per cui tutte le attività ludico-motorie saranno gratuite) e dall’animazione di Radio Studio Delta.

Per chi al movimento aerobico della corsa e del cammino preferisce gli esercizi a corpo libero, il Campo si trasformerà in una palestra a cielo aperto con sessioni di fitness capitanate dalla Polisportiva “Cava Ginnastica”.

L’Associazione “Il Molino” condividerà il parterre del campo “Village” curando gli stand del Pasta Party.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO