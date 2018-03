Diabetes Marathon Gala: 6 aprile a Bertinoro un corso ECM e la cena inaugurale

Sarà la magnifica Bertinoro a fare da cornice alla giornata inaugurale di Diabetes Marathon 2018 e ad ospitare nel pomeriggio di venerdì 6 aprile un corso ECM e nella serata la cena di beneficenza con ospite il grande poeta narratore Roberto Mercadini. Una grande partenza per la manifestazione di sensibilizzazione sul diabete e solidarietà a favore dei tanti adulti e bambini che ogni giorno devono convivere con una malattia così subdola e per la quale non esiste guarigione come il diabete.

Il corso ECM dal titolo “Diagnosi, terapia e gestione del diabete: dagli ipoglicemizzanti all’insulina passando dai nuovi farmaci” avrà come responsabile scientifico il Dott. Maurizio Nizzoli. Interverranno come relatori il Dott. Paolo Di Bartolo, la Dott.ssa Costanza Santini, la Dott.ssa Anna Carla Babini, la Dott.ssa Giuseppina Chierici, il Dott. Marco Ragazzini e la Dott.ssa Laura Casadei. Il diabete di tipo 2 è quello che affligge oggi il maggior numero di persone. Il forte incremento dell’incidenza della malattia diabetica ha indotto la ricerca scientifica ad orientarsi verso strategie di trattamento che consentano al paziente di gestire al meglio la patologia. La nuova frontiera di trattamento che si è sviluppata nell’ultimo decennio contempla oggi la disponibilità di nuovi farmaci con profilo farmacocinetico più fisiologico e con rischio di ipoglicemia estremamente ridotto. Il diabete è una patologia cronica ed una sua cattiva gestione nel tempo può provocare gravi complicanze a carattere sistemico. Molti pazienti con diabete non sono più autosufficienti nella gestione della malattia, per questo l’associazione Diabete Romagna, ideatrice dell’evento Diabetes Marathon, sta portando avanti da più di un anno il progetto “Portiamo il sorriso in casa” che prevede l’assistenza medica domiciliare per tutti quei pazienti che non riescono più a gestire il diabete in autonomia. Responsabile del progetto è la Dott.ssa Giuseppina Chierici che interverrà all’ECM.

Dagli adulti con diabete ai bambini con diabete, perché il diabete è una malattia che colpisce grandi e piccini, per questo la serata inaugurale di Diabetes Marathon, che si terrà alle ore 20.00 presso la Ca’ de Bé, sarà dedicata alla solidarietà a favore dei più piccoli e la presenza del grande Roberto Mercadini, testimonial dell’associazione saprà far commuovere come l’anno scorso i partecipanti.

“Non essere isolati, essere uniti agli altri. Ho cominciato a rigirarmi in testa questa frase: non essere isolati, essere uniti agli altri. E di colpo ho capito, ho capito il senso di alcune delle iniziative di Diabete Romagna, che mi sembravano scollegate tra loro. Una è la maratona, cosa c’entrasse la maratona con il diabete e il diabete con la maratona non l’avevo capito, la maratona è la manifestazione sportiva più collettiva che possa esistere. Seconda cosa, l’assistenza medica per chi non è in grado o non è più in grado di essere autonomo nella gestione del diabete, anche qui si tratta di non essere isolati. Terza cosa, i campi estivi, non li avevo capiti. Si va tutti insieme famiglie di diabetici in villeggiatura. Perché? Perché nello stare assieme ci si fa forza insieme, i ragazzi vedono che ci sono altri ragazzi come loro, le famiglie soprattutto. C’è una testimonianza di una signora, dice che una mamma era andata da lei e le ha detto -io ho una bimba molto piccola malata di diabete e vedere tuo figlio che è grande, che è cresciuto bello e forte mi ha dato coraggio-. Per me sentire che una mamma con la sua storia ha dato coraggio ad un’altra persona è stata una fonte di gioia impagabile.” Questo un tratto del suo monologo dell’anno scorso, contenuto nel video promo dell’evento disponibile al link: https://youtu.be/mA1Z8imkU90

Il progetto dei campi formativi per famiglie è uno dei progetti che verranno finanziati con il ricavato dell’evento. La settimana Diabetes Marathon proseguirà con Diabetes in Music del 13 aprile in Piazza del Popolo a Cesena, con Diabetes Marathon Health il 14 aprile a Riccione e culminerà con Diabetes Marathon Run, il grande evento per podisti e famiglie del 15 aprile a Forlì.

Per prenotazioni alla cena inaugurale contattare Adele al 388 1613262 o scrivere a info@diabetesmarathon.it