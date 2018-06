Dialogo su educazione, terrorismo e fede con Valeria Khadija Collina

Valeria Khadija Collina, intitolato La Grande presenza. Dialogo su educazione, terrorismo e fede, che si terrà sabato 16 giugno alle ore 19:00 presso la Chiesa di San Silvestro a Bertinoro in p.zza Novelli n. 1.

Valeria Collina affronterà la questione della crisi educativa che, coinvolgendo anche le comunità islamiche, sembra non offrire più una ricerca di bellezza e di verità, tanto da spingere alcuni giovani sulla via della radicalizzazione.

Madre di Youssef Zaghba, uno degli attentatori del London Bridge, la testimonianza di Valeria Collina sarà l'occasione per ascoltare un cammino di ricerca, di fede e di riparazione: come scritto da Giorgio Paolucci su Avvenire, la testimonianza di Valeria Collina apre a percorsi di vita che "non cancellano il male compiuto, ma dicono che il male non è l'ultima e definitiva parola sull'esistenza".