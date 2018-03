Diana Del Bufalo e Panpers al Diago Fabbri con "Show"

Uno Show, di nome e di fatto, in cui Diana Del Bufalo e i Panpers, coinvolgeranno il pubblico con la loro travolgente simpatia e le loro gag esilaranti. Diretto da Paolo Ruffini, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Diego Fabbri di Forlì sabato 10 marzo alle ore 21.

Un mix esplosivo: Diana Del Bufalo, ha partecipato nel 2010 al talent show “Amici” ed è stata conduttrice della trasmissione televisiva “Colorado”. Bellissima, talentuosa e irriverente, ha incantato il pubblico con le sue canzoni goliardiche dal grande seguito su Youtube.

I Panpers, duo comico composto da Luca Peracino e Andrea Pisani, attori e cabarettisti, protagonisti indiscussi di “Colorado” dal 2009, sono due talenti noti grazie al loro canale ufficiale sul web PanpersTube e protagonisti nel 2013 del film diretto da Paolo Ruffini, Fuga di cervelli.

Intrattenimento, musica e improvvisazione: sono questi gli ingredienti base per una serata all’insegna del puro divertimento.

Le provocatorie canzoni di Diana e le parodie che hanno creato la sua unione con i Panpers sul Palco di Colorado, si alterneranno alle imitazioni e ai vari sketch comici del duo torinese. Tutto ciò sarà in stretta connessione con quello che riguarda il quotidiano dei ragazzi di oggi: non mancherà infatti un’ironica presa in giro al mondo delle serie televisive, dei supereroi, dei selfie e delle emoticon, attraverso costruzioni comiche fenomenali.

Il pubblico sarà coinvolto continuamente, partecipando così ad un evento nuovo, completo e travolgente; un concentrato di freschezza e vitalità in uno show ideato per tutta la famiglia.