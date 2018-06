"Diba", terzo Memorial di calcio per il poliziotto scomparso

A 3 anni dalla tragica scomparsa di Gialuca Di Bartolomeo (Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso il Distaccamento Polizia Stradale di Rocca San Casciano), il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia SIULP Forlì Cesena, in collaborazione con il Comune di Rocca San Casciano, la società sportiva ROCCHIGIANA calcio, l'Associazione Sostenitori ed Amici Polizia Stradale ASAPS, organizza per il 22 giugno 2018, dalle ore 19.00 in avanti, un triangolare di calcio intitolato "3° MEMORIAL DIBA".

Una selezione delle Forze dell'Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri oltre ai Vigili del Fuoco), la squadra di calcio della ROCCHIGIANA e una selezione di arbitri di calcio di Faenza, si sfideranno presso il campo sportivo comunale "Manlio Leoni" di Rocca San Casciano (FC).

Previste targhe ricordo per i vincitori.

Inoltre, a tutti gli spettatori presenti, sarà offerto un rinfresco, oltre a piadina con salsiccia o prosciutto. Ingresso gratuito.

L'evento del SIULP, si pone come obiettivo quello di sensibilizzare maggiormente le istituzioni, al fine di salvaguardare e sostenere i poliziotti e le altre professioni d'aiuto, in eventuali "momenti difficili" sopraggiunti durante la loro attività lavorativa...