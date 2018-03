Dibattito in galleria e spettacolo per famiglie a Santa Sofia

Due gli appuntamenti in programma a Santa Sofia sabato 10 marzo. Nel pomeriggio, alle ore 17, presso la Galleria “V. Stoppioni”, Sophia in Libris e Mafie Sotto Casa con il patrocinio del Comune organizzano la presentazione del libro "Le eredità di Vittoria Giunti", con la partecipazione dell'autore Gaetano Alessi, attivista antimafia.

In occasione della Festa della Donna, a Santa Sofia si parlerà di una figura femminile carismatica: Vittoria Giunti è stata, infatti, partigiana italiana, dirigente del PCI e prima sindaco donna della Sicilia.

Oltre ai saluti dell'Assessore alla Cultura Isabel Guidi e della Presidente ANPI di Santa Sofia Liviana Rossi, interventi dell'autore Gaetano Alessi, testimonianze della staffetta partigiana Nara Lotti e proiezione del video "Viva il sogno" di Alfonso Gueli con testimonianze inedite di Vittoria Giunti.



In serata, alle ore 21, un nuovo appuntamento della Stagione Family al Teatro Mentore: Accademia Perduta/Romagna Teatri con CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG portano in scena “Alan e il mare”, testo e regia di Giuliano Scarpinato con Federico Brugnone e Michele Degirola.

Alan e suo padre Abdullah lasciano una notte il loro paese, in Siria, dove la guerra sta portando via le scuole, le case, gli alberi; salgono su una barchetta colma d’anime, per arrivare molto lontano. Ma quella notte una grande onda rovescia la barchetta: Alan scivola via, cade giù dentro il mare profondo. Lì diventa fratello delle alghe, dei coralli, dell’anemone colorato: un bambino-pesce, che da quel momento appartiene all’acqua per sempre.

Alan e il mare affronta la delicata tematica dei profughi: minaccia e promessa dell’Europa contemporanea. Scarpinato sceglie un dettato poetico dove la forza evocativa è affidata alla parola e all’immaginario fiabesco.