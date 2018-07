Dieci anni per "ArtigianALE", festa della birra con musica e homebrewers

Torna a Civitella di Romagna l'ormai tradizionale appuntamento con i birrifici artigianali e la buona musica. Festeggia i primi dieci anni la manifestazione "ArtigianALE", che celebra le eccellenze del territorio tra luppoli e note, dando spazio a band e gruppi emergenti del circondario contornati da marchi di birre ormai conosciuti ben oltre le cerchia ristretta dei soli appassionati o occasionali "degustatori".

Quest'anno, come per le ultime 3 edizioni, la festa si terrà nell'area festa di Castagnolo, frazione alle porte del capoluogo, distante meno di un chilometro dalla Strada Provinciale.

Volontari e homebrewers sono al lavoro da settimane per garantire il solito intrattenimento e un'occasione di confronto per chi produce la birra in maniera casalinga: lo scopo, qualche assaggio in compagnia e magari strappare qualche consiglio utile ad affinare la propria tecnica.

Uno degli appuntamenti ormai abituali di "ArtigianALE", è infatti il concorso locale per i birrai casalinghi, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 21 luglio (stand aperti anche a pranzo) e verrà seguito da una cotta pubblica, dimostrazione con spiegazione in tempo reale sulla modalità di produzione della birra in maniera sicura e veloce entro le proprie mura. La "gara" si chiama Beer Factor e decreterà un vero e proprio vincitore, premiato con prodotti e articoli utili per la produzione di birra in autonomia.

Come detto, però, i festeggiamenti partiranno già venerdì sera, con l'apertura dello stand gastronomico che presenterà un menu rigorosamente creato con piatti a base di prodotti locali. Saranno operativi in entrambi i giorni i birrifici ospiti della manifestazione,a cominciare dai civitellesi "Mazapegul", attivi dal 2014. Non mancherà alle spine un'altra presenza fissa del territorio, il BiFor, marchio di Forlì, immancabile nella festa di Civitella, mentre quest'anno la new entry sarà il Birrificio Non retorico di Imola, che presenterà le proprie creazioni a tutti gli intervenuti.

La musica, quindi: venerdì sera sul palco saliranno alle 21:30 i Drunken Lullabies, mentre sabato spazio al repertorio rigorosamente selezionato dei Raccolta differenziata, cui seguirà uno scatenato dj set.

Per entrambe le giornate saranno disponibili attrazioni e intrattenimento per bambini, mentre sabato farà la sua comparsa anche la "besta imbizzarrita", il toro meccanico che sfiderà tutti alla maggior resistenza in sella con relativi premi, ovviamente in birre.

Il programma

Venerdì 20 luglio

Ore 19 apertura stand

Ore 21:30 Drunken Lullabies

Sabato 21 luglio

Ore 12 apertura stand

Ore 15 Beer Factor - 4° Concorso locale per Homebrewers

A seguire Dimostrazione di cotta pubblica e premiazioni

Ore 21:30 concerto Raccolta differenziata

Ore 23:30 Dj set