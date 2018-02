Diego De Gregorio in concerto presenta l'album "Disco"

Per l'ultimo live di febbraio del Diagonal, arriva a Forlì un altro dei volti nuovi più chiacchierati della scena indipendente italiana. Diego De Gregorio, vero nome di San Diego, negli ultimi anni si è fatto conoscere a Roma per eventi e format come Il campionato cantautori, Decathlon, Non Suono realizzati in collaborazione con musicisti della scena romana quali Valerio Bulla (I Cani) o Marco Rissa (Thegiornalisti).

Dopo l'album di debutto del 2013, "Restaurante", ha deciso di dare vita al progetto San Diego con cui ha esordito nell'ottobre del 2017.

"Disco", titolo dell'album, è un accattivante mix di riferimenti all'estetica e alla musica pop anni Ottanta, dal synth-pop all'italo-disco passando per la dance da classifica, con derivazioni di matrice più contemporanea care al filone chill-wave.

Il resto lo fanno le canzoni, intense e malinconiche, da conclamato adepto di Ivan Graziani.

L'album, che Vice ha definito "il disco italiano del 2018", è stato realizzato in collaborazione con il produttore Francesco Catitti, mentre sul palco San Diego è accompagnato da Antonio Calitro al basso e da Andrea Messina che si occupa di synth e basi.

Come ama definirsi, Diego è un ragazzo di oggi che ha scelto di non svegliarsi.